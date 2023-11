Stelle e segni zodiacali: calze e collant per far brillare l'inverno

"Questo non è amore": i punti vendita in Italia di Calzedonia stanno utilizzando in questi giorni le shopper che riprendono l'immagine della campagna sociale così come divulgata dalla Polizia di Stato

Un'iniziativa per raggiungere un numero sempre più ampio di donne. La campagna istituzionale "Questo non è amore", contro la violenza di genere, vede impegnato ormai da qualche anno il Gruppo Calzedonia al fianco della Polizia di Stato. In vista della ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre, i punti vendita in Italia del brand veronese stanno utilizzando in questi giorni le shopper che riprendono l'immagine della campagna sociale così come divulgata dalla Polizia di Stato, con lo slogan coniato nel 2016 dalla sua Direzione Centrale Anticrimine. Lo riportiamo di seguito nella sua interezza: "Se danneggia le tue cose, se ti ricatta, se ti segue, se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, se ti spinge o schiaffeggia, se ti umilia, se ti isola, se ti intimidisce, se ti chiude in una stanza, se minaccia te e i tuoi figli, se ti offende, se ti zittisce, se ti controlla, se ti fa del male fisico, se minaccia la tua libertà, anche economica, se ti telefona di continuo per insultarti, se ti prende a calci, ti tira pugni e ti strappa i capelli, se ti infastidisce con SMS ossessivi, se ti chiede l’ultimo appuntamento… questo non è amore".