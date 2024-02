Sfilate Fashion Week, Milano alza la voce: “Troppo affollamento”

La settimana della moda dedicata alle collezioni donna per l'autunno inverno 2024-2025 prende il via da martedì 20, fino a lunedì 26 febbraio. In programma 161 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi ma con un calendario troppo, troppo ristretto.



È la Fashion Week del debutto di Walter Chiapponi come direttore creativo di Blumarine, di Adrian Appiolaza da Moschino e di Matteo Tamburini da Tod's. Sfileranno per la prima volta Feben supported by Dolce&Gabbana e Sagaboi, mentre tornano nel calendario ufficiale Marni ed Elisabetta Franchi. Tra i fashion show più attesi, quelli dei "big": Giorgio Armani, Gucci, Fendi, Prada, Versace, Dolce&Gabbana. Attesa e interesse anche per Max Mara, Antonio Marras, Luisa Spagnoli.



Le stime di questa Fashion Week, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, parlano già di crescita in termini di presenza in città di più del 10% rispetto allo scorso anno, con una stima di indotto pari a oltre 70 milioni, ha reso noto Palazzo Marino. Per la settimana della moda, "sono previste oltre 100mila persone, di cui più di 50mila stranieri, molto al di sopra dei dati pre-Covid", ha aggiunto Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.



Unico neo, la compressione del calendario, con il 20 febbraio dedicato alle conferenze, il 26 tutto alle sfilate digitali e cinque giorni centrali affollatissimi. Per questo Capasa auspica che da settembre ci sia un giorno in più in calendario.



Nella foto, la presentazione delle collezioni Luisa Spagnoli FW 2023-2024