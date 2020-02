Sanremo 2020, i look maschili: cosa convince (e cosa no) 1 di 22 2 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 22 di 22 22 di 22 Ansa 22 di 22 Ansa 22 di 22 Getty 22 di 22 Ansa 22 di 22 Ansa 10 di 22 Ansa 11 di 22 Ansa 12 di 22 Italy Photo Press 13 di 22 Getty 14 di 22 Ansa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ansa 17 di 22 Italy Photo Press 18 di 22 Ansa 19 di 22 Italy Photo Press 20 di 22 Italy Photo Press 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Serate di gala e red carpet. Per andare sul sicuro, si sa, non c’è niente di meglio del rassicurante completo d’ordinanza, rigorosamente blu o nero. Mai prendersi però troppo sul serio, nemmeno in questa 70esima edizione del festival di Sanremo. Non mancano, infatti, spazi per look meno formali e ‘sperimentali’ (se non addirittura piuttosto audaci, come l’outfit portato sul palco del teatro Ariston da Achille Lauro). La moda, del resto, è lo specchio dei tempi, e la realtà sociale sta vivendo un momento di grande confusione…