San Valentino, sexy e chic: la lingerie da regalare (e regalarsi)

Si avvicina la festa più romantica dell'anno, che celebra l'amore in tutte le sue sfaccettature. Due collezioni dedicate a tutte le donne

A cominciare da quello per se stesse . Le collezioni di lingerie e biancheria intima dedicate celebrano il giorno più romantico dell'anno in chiave sensuale ma anche giocosa . Ecco i trend più forti e i classici sempre amati.

Si avvicina San Valentino, la festa dell'amore per antonomasia e in tutte le sue sfaccettature.

Ricca e preziosa, da indossare ogni giorno, la lingerie Intimissimi per San Valentino 2024 celebra l'amore in tutte le sue sfaccettature, specialmente quello per se stesse

San Valentino 2024 di Intimissimi: "Be Your Own Valentine"

È un San Valentino che si pone come un omaggio rivolto a tutte le donne quello proposto da Intimissimi, che rivolge loro un pensiero importante: "Love yourself", ama innanzitutto te stessa. La nuova campagna dedicata al 14 febbraio del brand veronese lancia un messaggio di positività dedicato al prendersi cura di sé e al sentirsi belle ogni giorno.

Le nuove proposte della linea per San Valentino di Intimissimi comprendono coordinati con pizzi ricercati e ricami originali, dettagli romantici e sensuali. Diverse le linee protagoniste degli scatti della campagna: dalla poetica "Queen Of Hearts", con motivo a cuori e leggero tulle nell’intramontabile nero, alla più passionale "Intricate Surfaces", caratterizzata da un allure sexy con pizzo in trasparenza, intriganti giochi di incroci e piccoli dettagli metallici.



Luminosa e preziosa, la terza linea "Most Romantic Season" connota, invece, la scelta più romantica di questa collezione speciale. Presentata nella classica colorazione talco, si compone di pizzo impreziosito da punti luce. La palette colori si accende grazie alla proposta di “Sweet Like Sugar”, con pregiati capi di lingerie in tulle decorato da un delicato ricamo floreale tono su tono, nella tonalità fresca e vivace rosa shocking.

Trova spazio anche un romanticismo fresco e giocoso, come quello proposto dalla collezione dedicata a San Valentino di Tezenis, altro brand del gruppo Oniverse. Dai modelli più amati e allegri, decorati con patch a cuore, fino ai completi tradizionali in viscosa, presentati in nero e rosa, include, inoltre, una selezione di pigiami e homewear.



Tornano anche quest’anno gli immancabili corsetti in pizzo nero, impreziositi da decorazioni gioiello e cut-out a forma di cuore, e i completi ricamati, proposti anche nel tradizionale rosso.