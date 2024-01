Saldi moda: dove trovare offerte d'oro per borse, abiti, scarpe

Come evitare truffe e finti sconti e far entrare in modo sicuro nel proprio guardaroba "evergreen" importanti, firmati e ora meno costosi

Da questo venerdì 5 gennaio iniziano le vendite di fine stagione invernali in tutta Italia (eccetto la Valle d'Aosta, dove hanno preso il via lo scorso mercoledì). Oltre ai quattro italiani su dieci che, secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, hanno pianificato di fare acquisti, c'è un 56% che lo farà senza aver preventivato la spesa . Ecco, allora, dove trovare offerte interessanti.



Approfittare dei saldi per fare affari d'oro, o semplicemente per beneficiare di buoni sconti sulle ultime collezioni autunno inverno senza dover per forza sottoporsi al bagno di folla e alle code ai camerini, è possibile: i portali di e-commerce costituiscono, infatti, un'ottima soluzione. Anche online è bene prestare massima attenzione ai finti ribassi, quando non a veri e propri tentativi di frode. Il consiglio è quello di acquistare solo dai siti ufficiali dei brand o di prediligere piattaforme di comprovata affidabilità.



I saldi costituiscono il momento migliore per far entrare nel proprio guardaroba gli "evergreen" importanti, firmati e generalmente costosi, come cappotti, stivali e borse. È bene poi fare piccoli "investimenti" sui capi da avere nell'armadio per occasioni importanti e qualche cerimonia, indossabili anche in primavera e fuori stagione. Attenzione a non dimenticare sciarpe, foulard, cappelli, collane e orecchini: a definire lo stile sono i dettagli.



Una dritta in più è quella di stilare in anticipo una lista di articoli di abbigliamento e accessori che si desidererebbe acquistare approfittando di sconti e ribassi e una previsione di budget: questo per non farsi prendere troppo la mano e scongiurare il rischio di fare scelte avventate, agendo soltanto d'impulso.