Running: come devono essere le scarpe da corsa perfette

Le scarpe per correre al centro di uno studio

Oltre alle scarpe scomode, indicate dal 47% degli intervistati, tra le cause che determinano l'abbandono o che scoraggiano la pratica della corsa ci sono anche il caldo eccessivo (45%) o le temperature rigide (43%), la mancanza di motivazione (38%) e il percorso su superfici irregolari o scivolose (37%). A commissionare la ricerca internazionale (come già avvenuto in passato) è adidas, che ha condotto l'analisi con Focaldata. I runner coinvolti, nello specifico, sono stati 2.674, in undici città: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Berlino, Dubai, Città del Messico, Parigi, Pechino, Seoul, Shanghai e Tokyo. Lo studio si è svolto lo scorso gennaio.