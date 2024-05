Roger Federer e Rafa Nadal nemici amici: cosa combinano insieme

Il viaggio, la collaborazione, l'ispirazione

I due sportivi interpretano, così, i valori che risuonano in ogni design Louis Vuitton e in ogni campagna Core Values, da 17 anni a questa parte: un viaggio che supera i limiti fisici, l'impegno per l'eccellenza e la trasmissione dei sogni. "So quante icone importanti hanno partecipato a questa campagna, quindi per me esserne parte mi rende molto orgoglioso - ha spiegato Rafa Nadal -, soprattutto condividerla con Roger, che è stato il mio più grande rivale e oggi un caro amico. Nella mia carriera ho ottenuto più di quanto avessi mai sognato; alla fine il valore più importante che lasciamo è il patrimonio in termini di umanità". Dello stesso parere anche Roger Federer: "È un'opportunità unica lavorare a questo progetto con Rafa - ha dichiarato -. È stato molto bello essere rivali e poi, alla fine della nostra carriera, essere l'uno accanto all'altro per questa campagna. E il luogo in cui ci troviamo credo che incarni tutto questo: in cima alle montagne. Per noi è qualcosa di significativo e speciale".