Moda, il reggiseno perfetto: come scegliere il modello giusto

Come scegliere il reggiseno giusto

Per chi cerca un sostegno naturale e confortevole, il reggiseno a balconcino, leggermente imbottito e morbido, offre un supporto ottimale per ogni taglia, dalla prima alla settima. Per un effetto super volume e una scollatura accentuata, si può optare per un push-up senza ferretto. Sono sempre una valida opzione le proposte a triangolo, dal design perfetto per scollature profonde, con coppa leggermente imbottita.