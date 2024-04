Reggiseni e intimo donna primavera 2024: i modelli più belli

I reggiseni e la biancheria intima per la primavera

Grandi protagonisti della lingerie del momento sono il pizzo (che si riconferma un "must have"), pregiato e romantico per antonomasia, e le sfumature pastello. A impreziosire le nuove proposte, punti luce (che sembrano richiamare un trend molto forte anche per i collant), ricami di petali floreali, dettagli come rouches e tulle.