Regali di Natale moda e beauty: ecco quelli per andare sul sicuro

I cadeau più desiderati dell’anno a tema moda e beauty sono piccole coccole esclusive, oggetti del desiderio in edizioni limitate , preziosi e da riservare alle occasioni speciali . A cominciare dai party di fine anno, i più scintillanti per definizione. Ma non solo.

Gucci riapre a Milano la sua boutique in via Monte Napoleone

Tra i coffret e kit dedicati al Natale 2023 di Deborah Milano, anche il Make Up Book. In quattro varianti, si ispira alle palette professionali dei make up artist. All’interno, un QR CODE permette di visualizzare dei tutorial per i beauty tips

Nella collezione kit Natale 2023, Deborah Milano propone il Make Up Jewel Box, uno speciale make up kit scrigno di colori, texture e accessori. Diventa anche un elegante e pratico porta gioie

Natale 2023: la collezione "Self Confidence" racchiude i best seller di L’Oréal Paris in esclusive pochette, raffinati beauty e mini beauty

Natale 2023: la collezione "Self Confidence" racchiude i best seller di L’Oréal Paris in esclusive pochette, raffinati beauty e mini beauty

Natale 2023, Nove25 x The Bridge: edizione speciale e limitata della borsa "Lucrezia" di The Bridge. La catena grumetta della collezione “Puntinati” è tratta da uno dei gioielli più iconici di Nove25

Natale 2023, Nove25 x The Bridge: insieme per la terza volta, per una nuova borsa gioiello in edizione limitata

Natale 2023, Testoni si ispira alla magia dell’inverno in montagna per la sua Holiday Capsule

Natale 2023, Testoni si ispira alla magia dell’inverno in montagna per la sua Holiday Capsule

Chanel Wonderland, limited edition da collezione: per le Feste di fine anno, la maison ha creato packaging esclusivi per custodire le sue fragranze più emblematiche

Tra i coffret e kit dedicati al Natale 2023 di Deborah Milano, anche il Make Up Book. In quattro varianti, si ispira alle palette professionali dei make up artist. All’interno, un QR CODE permette di visualizzare dei tutorial per i beauty tips

Nella collezione kit Natale 2023, Deborah Milano propone il Make Up Jewel Box, uno speciale make up kit scrigno di colori, texture e accessori. Diventa anche un elegante e pratico porta gioie

Natale 2023: la collezione "Self Confidence" racchiude i best seller di L’Oréal Paris in esclusive pochette, raffinati beauty e mini beauty

Natale 2023: la collezione "Self Confidence" racchiude i best seller di L’Oréal Paris in esclusive pochette, raffinati beauty e mini beauty

Natale 2023, Nove25 x The Bridge: edizione speciale e limitata della borsa "Lucrezia" di The Bridge. La catena grumetta della collezione “Puntinati” è tratta da uno dei gioielli più iconici di Nove25

Natale 2023, Nove25 x The Bridge: insieme per la terza volta, per una nuova borsa gioiello in edizione limitata

Natale 2023, Testoni si ispira alla magia dell’inverno in montagna per la sua Holiday Capsule

Natale 2023, Testoni si ispira alla magia dell’inverno in montagna per la sua Holiday Capsule

Chanel Wonderland, limited edition da collezione: per le Feste di fine anno, la maison ha creato packaging esclusivi per custodire le sue fragranze più emblematiche



Tra i regali di Natale di sicuro successo ci sono sicuramente le proposte da indossare, utilizzare, vivere giorno per giorno, nella quotidianità. Ricercati, speciali ma comunque pensati per tutte le tasche. Ispirati dalla magia delle Feste e alle atmosfere invernali, sono di grande impatto, scintillanti e nei colori del momento: oro, argento e – naturalmente – tanto rosso. L’abbigliamento riflette in pieno queste tendenze, così come borse, scarpe e accessori. Il momento da dedicare alla beauty routine diventa quello del tempo da riservare a se stessi e dei gesti eleganti. Si collocano nell’ottica di questa intima ritualità i raffinati cofanetti e le limited edition di fragranze e make up.