Quali jeans vanno di moda adesso: i trend autunno inverno

I jeans autunno inverno 2024 per l'uomo proposti dal brand sono invece i 555™ Relaxed Straight. Dal taglio classico e ampio ispirato agli anni Novanta, sono timeless, senza tempo. Proposti in una gamma di finissaggi differenti e anche in fit utility, poggiano sulla vita, risultano abbondanti sull'orlo e rilassati lungo la parte posteriore e la coscia. Oggi, come allora, ideali per qualsiasi look.