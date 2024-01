Moda, il piumino è il capo più amato: i più belli, eco e leggeri

Il susseguirsi degli inverni ne attesta il primato. E si preannuncia essere il capo chiave anche della moda che vestiremo dal prossimo autunno. Cambiano le consistenze, le imbottiture, i tagli. Non perde in comodità, praticità e funzionalità . La qualità dei materiali e la ricerca lo rendono sempre più leggero e performante, la cura del design gli conferisce ormai anche uno stile ricercato.



"Il piumino la farà sempre da padrone, anche se sta cambiando il modo di vestirsi", spiega Enzo Fusco, fondatore, presidente e direttore creativo di FGF Industry, la holding italiana di moda dal 2001 licenziataria di Blauer Usa e dal 2017 proprietaria del 50% del marchio statunitense. Tgcom24 lo ha incontrato a Milano, in occasione della presentazione della collezione autunno inverno 2024 del brand custode e rinnovatore della tradizione del workwear americano. "Ci si veste a strati, anche per via del cambiamento delle temperature: di conseguenza, cambiano i pesi, che nel corso del tempo sono diventati medi e poi sempre più leggeri e performanti".



Il marchio nato a Boston nel 1936 per fornire capi tecnici alla polizia, alla marina e agli altri corpi militari propone, per i prossimi freddi, una proposta eclettica, che racconta la sua evoluzione e si sviluppa attraverso diverse linee distintive. Sono capi versatili, innovativi e adatti a qualsiasi clima e attività. Total look che assicurano massima di libertà di movimento. Pratici e tecnici, fondono stile e funzionalità, garantiscono calore e comfort senza tralasciare glamour e femminilità. Ispirati alle uniformi militari e da lavoro e ai giubbotti dei corpi di polizia americani, capispalla iconici come il parka, la field jacket, il caban e il bomber sono reinterpretati per la quotidianità.



Guardando ai tessuti, "si va sempre di più verso la tecnicità - sottolinea Enzo Fusco -. La ricerca si concentra sempre di più su materiali stretch, anti-pioggia, anti-vento, sull'impermeabilità assicurata da trattamenti e processi tecnici, come le termosaldature. E sono sempre più leggeri". Il tessuto originale taslan è rivisitato e reso più morbido e confortevole e arricchito da dettagli e maxi patch. Il nylon è proposto in metal silver e lucido, "per riflettere la luce" e rimandare alla bellezza dei cieli invernali e dei paesaggi glaciali. Trovano spazio, inoltre, i capi in pelle, "c'è anche il velluto e la lana". Il tutto, sempre all'insegna di uno stile urbano e contemporaneo, aperto a nuove idee, tendenze e contaminazioni e orientato verso la sostenibilità.



Vestono Blauer "avventurieri urbani", uomini e donne indipendenti, cosmopoliti, contemporanei e sensibili alla qualità, all'autenticità, al design, ai materiali pregiati e performanti, frutto di una ricerca costante. Amano lo stile e sanno riconoscere la ricerca e l'innovazione. "È anche il marchio di chi cerca sempre più praticità, comodità e leggerezza - aggiunge Enzo Fusco -. Negli ultimi anni sta crescendo, inoltre, l'apprezzamento da parte dei giovani e dei teenager. E, da sempre, da parte di chi ha a cuore l'ambiente". Come attestano le imbottiture in piuma e ovatta ecologica e l'impiego di "materiali riciclati, gli interni ottenuti dalla plastica rilavorata o da fibre sintetiche naturali molto simili, nel tatto e come calore, alla piuma", che garantiscono eccezionale isolamento termico e traspirabilità.



Menzione speciale, sempre tra le proposte per l'autunno inverno 2024 di Blauer Usa, meritano poi i capi "intelligenti", con parti di rinforzo e che combinano diverse texture. Come i due-in-uno mostrati in anteprima dallo stesso Enzo Fusco, scomponibili, formati dal giubbotto indossabile anche da solo e dal guscio interno, dotati di una lucina interna per gli spostamenti notturni. O quelli provvisti della "flash led pocket", la tasca appositamente studiata per inserirci una torcia o il telefono. Hanno scopo e funzione, proteggono e garantiscono longevità ed elevata resistenza.



Un cenno, infine, ai colori. Si spazia dai neutri ai tocchi di ispirazione military, dall'azzurro al grigio, fino ai continuativi: blu navy, bianco e rosso. Blauer Usa è un marchio che sta crescendo rapidamente. Dopo anni di successi nel mercato italiano ed europeo, punta a una considerevole espansione a livello globale, a partire da Nord America e Asia.