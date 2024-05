Patrick Dempsey: il più sexy del mondo con la passione dei motori

Patrick Dempsey: una star tra corse e auto d’epoca

Oltre alle varie partecipazioni, in passato, alle gare endurance e a Le Mans, e ad aver fondato la Dempsey Racing, l’attore si è concesso un giro tra piloti e auto da corsa al Grand Prix Historique a Monaco, serie di gare automobilistiche incentrate sul motorsport storico che anticipa di due settimane l’appuntamento del Gran Premio di Formula 1. Habitué dei circuiti, oggi non corre più ma non è certo svanito il suo amore per i motori. Nel garage di Patrick Dempsey ci sono modelli d’epoca e il suo cuore batte, in particolare, per due Porsche: la 356 e la 911. “A tredici anni ho visto una Turbo – ha raccontato in un’intervista – e da allora non ho più avuto dubbi”.