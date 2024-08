Parigi 2024: perché Josh Kerr ha gli occhiali da sole di notte

L'atleta 26enne ha infatti dichiarato nel corso di un'intervista di portare gli occhiali da sole praticamente sempre, anche nelle gare corse di notte, per una forma di protezione dagli sguardi altrui. Una sorta di "copertina di Linus" per ripararsi, non lasciar trasparire emozioni, difendere la sua privacy. "Mi chiedevano: mi stai guardando? - ha raccontato - E io rispondevo: forse sì, forse no". Atteggiamento che avrà destato qualche nervosismo anche negli avversari ma che tuttavia non ha preoccupato troppo il mezzofondista britannico: "Voglio essere me stesso, la gente può prenderla come vuole, non sono preoccupato della percezione che gli altri hanno di me".



Una lunga serie di successi - Questo argento olimpico va ad aggiungersi all'impressionante lista di successi di Kerr, che comprende l'oro ai Campionati del Mondo del 2023 e il bronzo alle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo. Detiene anche il record mondiale delle 2 miglia indoor, il record europeo del miglio indoor e il record britannico del miglio outdoor.



Gli occhiali di Josh Kerr - Durante la gara che lo ha portato sul secondo gradino del podio ai Giochi di Parigi 2024, l'atleta ha indossato occhiali Oakley Sphaera Prizm 24K. Progettati per prestazioni al limite, offrono un campo visivo esteso e una visuale dettagliata, leggerezza e comfort. Presentano una presa d'aria frontale, naselli e terminali sagomati garantiscono una presa antiscivolo se bagnati dal sudore.



Nella foto, l'atleta del Team Oakley Josh Kerr argento nei 1500 metri ai Giochi olimpici di Parigi 2024 (photo credit: Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images)