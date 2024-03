Un papà e la sua bambina: la campagna moda più dolce di tutte

T-shirt, tute, intimo e calzini combinabili: i capi della collezione ampia e versatile di Intimissimi Uomo diventano regali ideali in occasione della Festa del Papà. Pensati per farli sentire importanti e speciali, sono perfetti da indossare nei momenti di relax e svago.

Racconti e disegni

Questa campagna stampa, inoltre, è stata accompagnata in parallelo da un progetto corporate pensato per esprimere quel legame unico e indissolubile che unisce un papà ai suoi figli. I bambini dell'asilo aziendale, presente all’interno della sede veronese di Oniverse, hanno partecipato a un'attività speciale proprio in occasione della Festa del Papà, rispondendo ad alcune domande sui propri papà, divertenti e affettuose, e disegnando i momenti preferiti in loro compagnia. Attraverso le risposte spontanee e i loro teneri disegni, i piccoli protagonisti del video emozionale hanno espresso amore, ammirazione e gratitudine per i rispettivi genitori, creando un momento prezioso di condivisione e festa.