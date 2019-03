Se è vero che le scarpe rivelano moltissimo della personalità di chi le indossa, anche gli orologi non sono da meno. Preziosi ed esclusivi o pratici, classici ed eleganti o più sensibili alle mode del momento, le ultime novità dal fronte dei segnatempo evidenziano una spiccata propensione a riflettere e accompagnare passioni e hobby di chi sceglie di indossarli, anche assicurando funzionalità specifiche. Dettaglio non trascurabile, soprattutto per chi è alla ricerca di spunti per un regalo speciale …

Orologi: tra hobby e passioni, l'uomo si riprende il suo tempo Breitling, Premier Bentley Centenary Limited Edition – Evoca la partnership e celebra i 100 anni di eccellenza nel lusso su quattro ruote di Bentley Ufficio stampa 1 di 10 Hamilton, Khaki Field Murph – Ispirato al modello chiamato 'Murph' dai fan del film 'Interstellar'. Messaggio per i cultori: la parola "Eureka" in codice Morse appare laccata sulla lancetta dei secondi Ufficio stampa 2 di 10 Tag Heuer, Monaco Ufficio stampa 3 di 10 Tag Heuer, Monaco – Nel 1971 questo modello condivise le luci della ribalta con Steve McQueen, nel film 'Le 24 ore di Le Mans' Ufficio stampa 4 di 10 Hublot, Tourbillon Classic Fusion – Realizzato con l'artista Richard Orlinski Ufficio stampa 5 di 10 Zenith, Pilot Type 20 Extra Special Silver – Cassa in argento e distribuzione in edizione limitata (250 pezzi) Ufficio stampa 6 di 10 Zenith, Pilot Type 20 Extra Special Silver – Cassa in argento e distribuzione in edizione limitata (250 pezzi) Ufficio stampa 7 di 10 Garmin, MARQ Driver – Con mappe di oltre 250 circuiti in tutto il mondo, è il navigatore ideale per piloti ambiziosi. Interamente trattato in DLC (Diamond Like Carbon) Ufficio stampa 8 di 10 Garmin, Forerunner 645 Music – Sportwatch con GPS integrato, rilevazione cardiaca al polso e funzioni avanzate per il running. Permette di salvare direttamente sul dispositivo la propria musica preferita Ufficio stampa 9 di 10 Garmin, Instinct – Outdoor watch GPS dotato di ricevitore multi-satellitare GPS, bussola elettronica a tre assi, altimetro barometrico



NON SOLO OGGETTI DI CULTO - Gli ultimi trend vedono anche un graduale ritorno dei modelli di segnatempo più iconici e amati, come quelli celebrati sul grande schermo e che hanno legato il proprio nome a personaggi del mondo del cinema e dello sport. Oppure sono da considerarsi alla stregua di opere d’arte, creazioni scultoree frutto della collaborazione con artisti o nati da partnership eccellenti. I più preziosi hanno casse in argento e sono distribuiti in edizioni limitate.



UTILIZZI INNOVATIVI - I materiali sono hi-tech e anticonvenzionali, frutto di ricerca e di nuove combinazioni tra diversi materiali. Come la ceramica al plasma, che rende questo genere di orologi resistenti ai graffi. Robusti, nati per l’avventura, si sposano perfettamente alle passioni come quelle legate alla musica e alle attività sportive e accompagnano le diverse discipline fuori casa, come la corsa e le pratiche outdoor. Gli ‘sportwatch’ si avvalgono di sofisticati sistemi di navigazione, ricevitori multi-satellitari, bussole elettroniche, mappe, altimetri GPS integrati. E consentono, ad esempio, di poter salvare in memoria la propria musica preferita o di seguire le prestazioni nelle gare di automobilismo direttamente dagli spalti.