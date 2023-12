Orologi: il Natale dei Simpson in due modelli da collezione

Tra gli orologi più "cool" del momento, per scandire il tempo delle Feste e da tenere al polso per il countdown di Capodanno, spiccano in particolare due modelli speciali , che celebrano alcuni dei personaggi più famosi e amati della tv.

Natale 2023, Swatch: The Simpsons Collection, "Tidings of Joy"

Due orologi da regalare e regalarsi, perfetti per i fan delle creature nate dal genio di Matt Groening nel 1987 e di Swatch, uno dei marchi più ricercati al mondo, che sin dalla sua fondazione nel 1983 scuote l'industria orologiera con modelli accattivanti, che esprimono in pieno spirito del tempo e joie de vivre.



In particolare il primo modello, contraddistinto dal tipico colore rosso, presenta al centro del quadrante Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie - l'intera famiglia Simpson - in versione natalizia e intenti a intonare un canto. Ispirati a loro, gli omini pan di zenzero riprodotti sul cinturino, impegnati a ballare tra i fiocchi di neve.



Aria di Natale e di vacanze anche per il secondo modello, proposto in una tonalità di blu, con lancette rosse fosforescenti. Si ispira al primissimo episodio della serie tv: al centro del quadrante, la piccola Maggie, anche qui simpaticamente infagottata in una tutina a forma di stella, tra Bart e Lisa. Marge e Homer si trovano, invece, sul cinturino. A dare un tocco di magia in più, uno sfondo innevato e la neve che cade mentre cantano tutti insieme. Due creazioni concepite per esprimere allegria e divertimento, per vivere con spensieratezza e dolcezza l'intero periodo delle Feste.