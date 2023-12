Natale, a lezione da Kate Middleton: i look eleganti per le Feste

Natale vuol dire tradizione, quindi è sicuramente il momento delle fantasie tartan e del rosso. Per il tradizionale concerto nell'abbazia di Westminster, la principessa del Galles ha optato quest'anno per un total look white: bianchi i pantaloni, il soprabito, la maglia a girocollo, la borsa. Nessun gioiello della Regina Elisabetta ma semplicemente un paio di orecchini in oro e madreperla. Lo scorso anno ha invece dettato la linea, sempre per la stessa occasione, un coat dress tutto coordinato burgundy. L'attenzione generale, sempre in passato, è stata catalizzata anche dall'outfit verde militare, cappello a tesa larga incluso, sfoggiato da Kate Middleton per la consueta messa del 25 dicembre nella chiesa di Sandringham, nel Norfolk, preceduta dalla tradizionale "walkabout", la passeggiata per salutare la folla di tutta la famiglia reale.