Morta Iris Apfel, icona di moda e stile ultracentenaria: "Osate"

Gucci donna autunno inverno 2024: i best look dalla sfilata

Luisa Spagnoli sfilata autunno inverno 2024: i "best look"

Paris Fashion Week, sfilata Dior FW24-25: i best look



Iris Apfel: le frasi da ricordare Iris Apfel è stata una donna profondamente anticonformista. Si era ironicamente definita nella sua biografia "l'adolescente più attempata del mondo” e, aggiungeva, “ho intenzione di continuare così”. Imprenditrice, designer di interni (con il marito Carl ha realizzato anche quelli per la Casa Bianca durante il mandato di nove presidenti), modella e - negli ultimi anni - fenomeno social (3 milioni di follower solo su Instagram). Parafrasando il detto “less is more” (letteralmente, meno è meglio), ne ha creato uno tutto suo: “More is more & less is a bore”. Vale a dire: meglio aggiungere, sottrarre è una noia.



Leggi Anche Iris Apfel compie 102 anni: stile e humour, le sue lezioni di vita



Come vestiva Iris Apfel Lo stile di Iris Apfel è fatto di haute couture e pezzi scovati nei mercati, bracciali e collane vistosi e coloratissimi, accostati tra loro e sovrapposti: "La moda la puoi comprare, lo stile lo devi possedere", ha dichiarato in varie interviste. "Non mi vesto per essere osservata ma per essere me stessa. Devi sapere chi sei e quanto puoi osare, è una questione di atteggiamento. Adoro gli accessori, sono la parte più importante del mio guardaroba. È comunque più importante essere felici che vestiti bene".