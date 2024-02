Moda, trend anni Novanta: riecco il grunge (ma è più ironico)

Arriva sull'onda del grande revival degli anni Novanta il ritorno del grunge , che pervade una collezione che riesce a rivisitarlo in chiave ironica. La parola d'ordine è versatilità, per una gamma di capi dal mood grintoso , perfetti per essere indossati nell'intero arco della giornata, fino alla sera.



La nuova collezione moda primavera estate di Max&Co., ultimo capitolo delle sue collaborazioni speciali, si chiama "That's All Folks!" e immagina la famiglia dei celebri cartoni animati Looney Tunes alla conquista di New York, per sentire suonare dal vivo il loro gruppo musicale preferito. In grande spolvero il guardaroba dello stile anni Novanta: t-shirt cropped a righe strizzano l’occhio a pantaloni gessati morbidi, gonne e abiti sottoveste in raso si abbinano alle camicie a quadri. Il maxi dress nero incrociato è perfetto con stivali, menzione speciale per il cappotto in pelle nera con fodera rossa e la scritta "That’s All Folk!" ricamata sulla cintura.