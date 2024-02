Moda, perché il "quiet outdoor" è un trend destinato a durare

San Valentino 2024 di Intimissimi: "Be Your Own Valentine"

La moda più in voga della stagione, in vista dell'arrivo della primavera, si reinventa con proposte perfette da indossare anche fuori casa, rinsaldando il legame tra stile e utilità. Si punta sempre sull'alta qualità dei materiali, sul design senza tempo, sui dettagli ricercati. Tornano le tute, i gilet e gli smanicati, in diversi pesi e lunghezze. La palette dei colori conferma tonalità chiare e neutre, oltre agli intramontabili bianco e nero, e le nuance che richiamano la natura.



Risponde proprio a questa necessità di un abbigliamento in equilibrio tra funzionalità e stile, la nuova proposta Falconeri, il brand di Oniverse specializzato nella creazione di maglieria in cashmere di altissima qualità. Seguendo l'aumento dell’interesse dei consumatori per stili di vita più sani e in sintonia con la natura, declina il proprio abbigliamento "smart silent luxury", in versione outdoor. La qualità è sempre quella tipica del marchio, dove risaltano design senza tempo e attenzione ai dettagli, capi pregiati e fibre naturali, per rispondere a quella ricerca di bellezza semplice e autentica, da indossare sempre.

Protagonista della maglieria resta il cashmere, filato distintivo del brand, proveniente dalla Mongolia e selezionato con cura, per riscaldare senza appesantire, garantendo morbidezza senza pari e capi durevoli. Tornano le tute, già capo simbolo delle nuove generazioni e compagne irrinunciabili di qualsiasi gita all’aria aperta. È un abbigliamento dal gusto sportivo, dedicato al tempo libero e al relax, un "leisurewear" in equilibrio tra eleganza e comodità.



Tra le proposte per l'outerwear spiccano capispalla, gilet e smanicati, cappotti in cashmere ultrasoft double-face dalle finiture sartoriali, piumini imbottiti con cappuccio, dalla tenuta waterproof repellente all'acqua e anti-vento. Falconeri rafforza così il legame tra stile ed utilità, centrale nella sua proposta dedicata al cambio di stagione.