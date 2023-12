Moda: i party look di Laetitia Casta per brillare a Capodanno

Chanel, il make up per le Feste: la collezione Holiday 2023

Kate Middleton: i look eleganti per Natale a cui ispirarsi



Tra i protagonisti della moda delle Feste e del legwear di Capodanno ci sono anche le frange, che arricchiscono leggings e pantaloni, proposti anche a rete con strass e ricoperti di glitter luminosi. Applicazioni scintillanti vanno a impreziosire i collant in pizzo o caratterizzati da disegni geometrici. Stesse fantasie, inoltre, per le tute bodytights a rete, trend glamour e sexy riproposto, collezione dopo collezione, in chiave brillante.



Torna nella versione con maniche lunghe, spalline squadrate e profondo scollo a V il catsuit, in tessuto super lucido e coperto di paillettes. A rendere ancora più ricca la proposta dei look per la sera, ci sono poi gli hot pants. Naturalmente, anche loro in versione scintillante.