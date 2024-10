Moda: in mostra oltre cento foto di Peter Lindbergh per Dior

Concepito grazie al sostegno eccezionale della Peter Lindbergh Foundation, questo favoloso viaggio tra scatti e abiti intesse un dialogo affascinante con le silhouette immaginate da Christian Dior e dai suoi successori: da Yves Saint Laurent a Marc Bohan, da Gianfranco Ferré a John Galliano, da Raf Simons fino a Maria Grazia Chiuri. Distribuita in dieci spazi, la retrospettiva svela fotografie di serie leggendarie, tra cui quelle composte per importanti riviste di moda. Presenta anche un'iniziativa ideata in esclusiva per la maison: uno straordinario servizio fotografico realizzato per le strade di New York nell'ottobre 2018, le cui immagini non sono state ancora mostrate al pubblico. "L'alta moda era tradizionalmente associata a un'idea di perfezione e di estrema maestria - ha spiegato lo stesso Lindbergh -. Il mio desiderio è stato trasportare 70 anni di creazioni Dior in un territorio inaspettato. II contrasto con le strade di New York ha fornito lo sfondo perfetto per rivelare emozioni insospettate".