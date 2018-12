Moda, Living Coral: le anticipazioni viste in passerella

Moda, Living Coral in passerella Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 18 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 18 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 18 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 18 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 18 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 18 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 18 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 18 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 18 Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 18 Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 18 Prada Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 18 Paul Smith Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 18 Paul Smith Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 18 Paul Smith Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 18 Nicopanda Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 18 Nicopanda Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 18 Agatha Ruiz de la Prada Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

DETTAGLI RIVELATORI - È il numero 16-1546, per l’esattezza, una sfumatura viva e avvolgente, “socievole e vivace, in grado di incoraggiare l’attività spensierata”, spiega lo stesso Pantone. Il Living Coral vuole essere una sorta di ‘inno alla gioia’, capace di ravvivare ogni tipo di look e dare un tocco di energia. È una gradazione dotata di un proprio carattere ma, allo stesso tempo, anche estremamente versatile, quasi neutra. Si addice perfettamente a ogni tipo di incarnato e nuance di capelli. Crea un dialogo d’insieme armonico: gli stilisti, infatti, creano giochi di accostamenti con altri colori, lo rendono protagonista dei dettagli, lo declinano in varie sfaccettature. L’effetto d’insieme è un caleidoscopio allegro, che prelude alla bella stagione e saprà accompagnarla con brio e vitalità.