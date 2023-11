Moda, gioielli, orologi: un nuovo tempio per lo shopping di lusso

La moda e le creazioni più preziose di Chanel si trovano nella prima boutique italiana concepita per accoglierle tutte. È proprio nel cuore del Quadrilatero, dove via Montenapoleone incontra via Verri. Uno spazio esteso su tre piani, luminoso, dalle grandi vetrine: 520 metri quadrati a completamento della sede storica situata in via Sant'Andrea, unico finora nel nostro Paese.



La nuova boutique è concepita per offrire agli ospiti un’esperienza coinvolgente negli universi creativi della moda, dell'orologeria e della gioielleria Chanel. Entrando, i visitatori vivono dapprima un percorso immersivo nel mondo degli accessori della maison, con una selezione di borse esposte in nicchie accanto a una varietà di calzature, bijoux, occhiali, foulard e creazioni di piccola pelletteria.



La visita prosegue in tre spazi intimi, dedicati all'orologeria e alla gioielleria, che presentano gli orologi più iconici di casa Chanel, tra cui le collezioni J12, Première, Boy·Friend e Code Coco, così come le creazioni di Gioielleria Coco Crush, Camelia e N°5, unitamente a una selezione esclusiva di creazioni di Alta Gioielleria e Alta Orologeria. Eleganti consolle in vetro e metallo, illuminate da lampadari in cristallo di rocca e metallo dorato di Goossens, conferiscono a questi spazi un raffinato tono Art Déco, impreziosito da una palette grafica in bianco e nero illuminata da tocchi di oro anticato. Inoltre, in occasione dell’inaugurazione di questo spazio super prestigioso, viene presentato in via eccezionale lo spettacolare collier 55.55 della collezione di Alta Gioielleria “N°5”, con uno scintillante diamante incastonato e tagliato su misura da 55,55 carati, elemento permanente del patrimonio storico di alta gioielleria della maison.



I due piani superiori della nuova boutique di via Montenapoleone sono, invece, dedicati agli accessori e alle ultime collezioni prêt-à-porter di Chanel. Il primo presenta una gamma completa di accessori in un ambiente luminoso e dal soffitto alto punteggiato da sontuosi salottini, mentre il secondo consente agli ospiti di scoprire le ultime collezioni moda della direttrice creativa Virginie Viard in un ambiente lounge accogliente e conviviale. La boutique è inaugurata con la collezione Cruise 2023-2024, presentata per la prima volta a Los Angeles durante lo scorso maggio.



Ad arricchire l’atmosfera raffinata, anche oggetti di design e di antiquariato, opere d’arte, piccole sculture. Ad aver progettato questa nuova boutique, straordinaria vetrina della creatività e del savoir-faire Chanel, l’architetto newyorkese Peter Marino, che continua a reinterpretare armoniosamente i codici estetici della maison in tutto il mondo.