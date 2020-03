Moda donna primavera 2020: abiti, look, accessori per evadere un po’

‘Voglio fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi ’, recitano tra i più famosi versi di Pablo Neruda. E mai come in questo periodo segnato dal lockdown, si avverte la necessità di avere pensieri costruttivi e un atteggiamento fiducioso verso il futuro. Stare a casa significa anche riscoprire un ritmo nuovo, darsi nuove priorità, in attesa di ripartire. E porsi nuovi obiettivi, all’insegna di un profondo rinnovamento. Non c’è allora momento migliore per prepararsi a fare spazio al nuovo . Ecco, allora, una nostra selezione di abiti e accessori dalla carica positiva…

IL BELLO CHE VERRÀ - I colori sono tenui o decisi, all’insegna della dolcezza e dell’ottimismo. Le fantasie vivaci, come anche per borse e gioielli vistosi. Anche il make up è protagonista, con i rossetti dalle nuance dirompenti. Il tutto per celebrare l’arrivo di una nuova stagione ma anche per non arrendersi né smettere di cercare la felicità.