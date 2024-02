Moda donna, dal blazer al loden: manlike, lo stile maschile chic

Uno storico marchio di abbigliamento uomo made in Italy presenta la sua prima collezione per lei per il prossimo autunno inverno

Un po' business woman, un po' ballerina . Sono pensati per incontrare il gusto e le esigenze di ognuna i capi proposti da uno storico marchio di abbigliamento made in Italy per l'uomo che lancia la sua prima collezione per la donna .

Per l'autunno inverno 2023-2024 Doppelgänger, storico marchio di abbigliamento maschile made in Italy, presenta la sua prima collezione donna

Esprimono una moda trasversale e dalle mille sfumature, le proposte per l'autunno inverno 2024 di Doppelgänger. La prima collezione donna del brand è stata concepita per intercettare ogni stile ed età, giocando con un guardaroba fatto di blazer monopetto e pantaloni sartoriali ma anche denim e sneakers.



È una donna che non ha paura di osare con gonne palloncino ed elastico in vita, che ama il comfort classico del loden e l'eleganza senza tempo del cappotto tartan. Femminile, ma anche androgina, non può fare a meno della giacca: monopetto, con i revers a lancia tipicamente maschili, in tweed di ispirazione scozzese.



È una donna contemporanea e indipendente, che sceglie i capi da indossare in base al proprio stile e alle necessità di ogni giorno. I pantaloni coniugano praticità ed eleganza e sono anche loro declinati in un'ampia varietà di modelli e tessuti. Varietà anche per la maglieria, in lana, mohair e cashmere, studiata per assicurare comodità nel lavoro e nel tempo libero.



A completare la collezione, le camicie, lo smoking per la sera e gli abiti. Menzione speciale per lo chemisier, che rappresenta il modello più iconico di questa collezione.