Moda: dal dolcevita alla t-shirt, i "must have" fino a primavera

Maglie dolcevita, a girocollo e t-shirt: è sempre il momento degli "evergreen" . In materiali naturali e pregiati, sono perfetti per mitigare i rigori della stagione fredda, fino all'arrivo della primavera. Ecco come sceglierli.

Una moda concepita per accompagnare la quotidianità , per garantire comfort e praticità, facilmente abbinabile, fatta di piccoli grandi classici che non risentono dei trend del momento.

Non è solo questione di moda. Sapersi orientare nella scelta del tessuto giusto è, infatti, fondamentale per individuare la maglieria in linea con le proprie esigenze e più adatta al proprio guardaroba. Intimissimi Uomo propone tre fibre protagoniste per la sua collezione: modal cashmere, lana merino e caldo cotone. Altamente performanti, sono declinate in diverse colorazioni e vari modelli: dalla t-shirt girocollo a manica corta o lunga, alla maglia manica lunga a collo alto. Dal relax allo sport, dal lavoro al tempo libero, si adattano con le loro caratteristiche a tutte le esigenze, per una sensazione di confortevole calore, traspirabilità e la qualità che da sempre distingue il brand veronese. Vediamoli più nel dettaglio.



Il modal cashmere, ottenuto dall’unione di cashmere e modal, conferisce estrema morbidezza e garantisce una sensazione di calore avvolgente costante. Il cashmere, con le sue proprietà termoregolanti capaci di generare velocemente calore, mixato con il modal, estremamente morbido e confortevole, rende maglie e t-shirt adatte per la casa e il tempo libero ma anche per l’attività sportiva in situazioni di freddo intenso.



La lana merino, fibra dalla massima traspirabilità, è la migliore per mantenere la temperatura naturale del corpo anche in caso di sbalzi termici. La particolare struttura della fibra la rende in grado di immagazzinare ed espellere umidità senza bagnarsi, favorendo una minore sudorazione. Oltre ad essere antibatterica e anti-odore, è la scelta perfetta anche come base layer per l’attività fisica intensa durante il periodo più freddo.



Last but not least, il caldo cotone. Con la sua morbidezza unica, è ideale per chi cerca una fibra più spessa e morbida da indossare a casa o come maglia intima sotto a un maglione. Ipoallergenico e resistente ai lavaggi, grazie alla sua felpatura interna e alla naturale traspirabilità del cotone è un’ottima alternativa calda alla lana.