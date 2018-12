C’è l’Architettura, la Pittura, la Scultura, la Musica, la Poesia, la Danza. E poi c’è la Moda, che sa assemblarle tutte, capace com’è di creare un dialogo tra diversi elementi, prendendo e restituendo bellezza. Tra le proposte di questa stagione, colpiscono capi e dettagli che sembrano ispirati da opere d’arte , cromie di grande impatto, fantasie giocose e ironiche, a volte volutamente esagerate. Sono pezzi iconici da cui lasciarsi ispirare, per uscire dai soliti schemi . E da osservare, come fossero quadri appesi a una parete…

Moda d'autunno: quando l'ispirazione arriva dall'arte

IL RICHIAMO DELL’ARTE – In passerella hanno un ruolo di primo piano fiori, petali e motivi ispirati alle geometrie della natura. Grandi, sgargianti e riprodotti minuziosamente. Sono concessi anche colori inusuali e inediti. A catturare l’attenzione, anche dettagli e applicazioni che riprendono elementi rinascimentali e barocchi: angeli e rifiniture preziose, ricami e particolari oro.



UN VIAGGIO NEL TEMPO – I tessuti riproducono originali tecniche di illustrazione, come quelle che rimandano alle stampe inglesi (o alla più familiare tappezzeria). Oppure, come in viaggio che si snoda nel tempo, l’approdo è a riferimenti più vicini: soggetti appartenenti al mondo della Pop Art, fumetti, cartoon, collage e manifesti strappati, immagini riprese dall’iconografia religiosa, volti di artisti. Come quello di Frida Kalho: dai fiori posati sui capelli, alle frange, alle stoffe riccamente ricamate. Una donna, un’artista, un’icona di stile ancora attuale.