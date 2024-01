Moda, chi è Cy Busson: tutti pazzi per il figlio di "The Body"

Un astro in ascesa anche nella moda.

Se il nome Cy Busson non dovesse ancora dirvi nulla, tra non molto non sarà più così. Secondogenito della super top, imprenditrice e attrice Elle Macpherson (nota negli anni Novanta come "The Body" per il suo fisico scultoreo), ha solo vent'anni, studia Finanza a Boston, è appassionato di fotografia e paracadutismo.