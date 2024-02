Moda, Bianca Balti sexy donna in carriera: un trend di primavera

C'è Bianca Balti in versione donna in carriera , un gruppo improvvisato di amici, la bellezza eterna di Roma.



Dopo Deva Cassel, è Bianca Balti la protagonista delle foto e del video dedicati alle proposte per la prossima bella stagione di Sisley. Nella campagna, scattata da Pierre-Ange Carlotti, la super top interpreta una donna che riscopre le gioie dei sensi sullo sfondo di una Roma da "Dolce Vita". Accanto a lei, Giacomo Cavalli, già volto di diverse case di moda, che interpreta uno spirito libero dal fascino mediterraneo. I due si abbandonano a momenti di piacere giocoso e sfrenato, all'interno di un hotel di lusso, insieme a un gruppo di amici incontrati per caso.



Selezionati dalla stylist Georgia Pendlebury, i capi della collezione primavera estate 2024 condensano la quintessenza dello stile Sisley, fatto di minimalismo funzionale, allure anni ‘90 e animo rock. Spiccano, su tutto, pantaloni e completi sartoriali, vestiti da sera per lei, camicie per lui e borse in pelle. "Il mio capo preferito in assoluto è il completo tailleur rigato con la giacca doppiopetto - rivela Bianca Balti -. Adoro il taglio del pantalone che rispecchia molto il mio stile". Il colore dominante, come sempre, è il nero, che caratterizza anche la nuova hoodie con logo frontale, icona predestinata del brand.