Moda, arte, tanto verde: a Milano uno spazio per nuove connessioni

Luisa Spagnoli sfilata autunno inverno 2024: i "best look"

Paris Fashion Week, sfilata Dior FW24-25: i best look

In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha presentato la collezione donna FW24 all’interno del nuovo spazio di via Vespri Siciliani, 9

In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha presentato la collezione donna FW24 all’interno del nuovo spazio di via Vespri Siciliani, 9

In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha presentato la collezione donna FW24 all’interno del nuovo spazio di via Vespri Siciliani, 9

Il nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

Il nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

Il nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

Il nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

L'ingresso del nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha presentato la collezione donna FW24 all’interno del nuovo spazio di via Vespri Siciliani, 9

In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha presentato la collezione donna FW24 all’interno del nuovo spazio di via Vespri Siciliani, 9

In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha presentato la collezione donna FW24 all’interno del nuovo spazio di via Vespri Siciliani, 9

Il nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

Il nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

Il nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

Il nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9

L'ingresso del nuovo spazio Herno a Milano. Si trova in via Vespri Siciliani, 9



Uno spazio “esperienziale” A Milano Herno ha appena aperto al pubblico il suo nuovo spazio. Un luogo di incontro, profondamente legato ai valori e al mondo del brand di Lesa, sul Lago Maggiore, e in cui coabitano le sue anime, i suoi progetti, le sue passioni. Nato dal recupero di una vecchia fabbrica, su progetto di De Amicis Architetti, si trova in via Vespri Siciliani, al civico 9. Riduttivo definirlo semplicemente uno showroom. I suoi oltre 3mila metri quadrati accolgono tutte le collezioni del marchio, ormai complete, varie, ampie. Ma è anche un posto che ne rappresenta il percorso, l’evoluzione, le collaborazioni, i progetti sostenibili e quelli non solo dedicati al prodotto.

Un atto d’amore “Mi sono innamorato di questo spazio. Lo abbiamo subito trovato ideale per noi: è esattamente come lo avevo immaginato” racconta a Tgcom24 Claudio Marenzi, presidente di Herno. Tutte le aree sono state concepite per godere di luce naturale in tutti i piani dell’edificio, pensati per agevolare connessioni e scambi creativi tra le varie unità dell’azienda. “È tutto interconnesso, tutto a vista. Grandi e ampie vetrate, impianti sostenibili, giardini interni, opere d’arte perfettamente integrate – prosegue –. È stato concepito per essere un nuovo headquarter, oltre a quello di Lesa, è come fosse di fatto il suo prolungamento, nell’altra città che fa parte del Dna di Herno. Una realtà con un passato, in un certo senso simile al nostro, che abbiamo riadattato, senza però stravolgere. In questo senso, è anche un segno di riconoscenza verso Milano”.



Un luogo di connessioni La vocazione sostenibile del brand si ritrova nel rimodernamento della struttura e nel grande utilizzo del verde: “Abbiamo adattato la funzionalità dell’edificio, già esistente, in una zona viva di Milano, alle nostre esigenze e alla nostra essenza”, sottolinea Marenzi. I tetti sono interamente ricoperti di piante sempreverdi, a seguire il ciclo delle stagioni con i loro colori, i giardini pensili d’inverno accompagnano la visita nei corridoi del primo piano, dove sono esposte le collezioni uomo e donna e la linea Laminar. La moda di Herno è da sempre fatta di consapevolezza, sostenibilità e rispetto per il Pianeta. Riflette i principi di una realtà profondamente legata alle sue radici e al suo territorio ma anche perfettamente integrata e aperta al mondo.