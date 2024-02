Milano Fashion Week: Naomi in reggiseno è la regina delle sfilate

La super top in passerella per la collezione donna autunno inverno 2024-2025 di Dolce&Gabbana. Ogni pezzo è un’ode alla femminilità

Intimissimi Uomo, maglie e t-shirt: tutti i "must have"



Naomi è letteralmente apparsa in passerella creando silenzio in sala. Look total black: reggiseno nero di pizzo chantilly con fiocchi in raso, culotte sotto una gonna di chiffon, guantini in seta, coppola con veletta e scarpe slingback dai tacchi vertiginosi. Protagonista della collezione, dove ogni pezzo è un’ode alla femminilità, è la giacca tuxedo.