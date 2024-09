Milano Fashion Week, assente Giorgio Armani: perché non sfilerà

L’inaugurazione del nuovo building in Madison Avenue, prevista il prossimo 17 ottobre, sarà per Giorgio Armani l’occasione per presentare a New York, in via del tutto straordinaria, la collezione Giorgio Armani donna primavera estate 2025. "Con concretezza e responsabilità - si legge nella nota della maison -, lo stilista sceglie di concentrare in un unico evento la celebrazione di un’importante apertura e il suo ritorno, dopo undici anni, a New York, presentando qui la sfilata di stagione originariamente prevista in calendario a Milano. La collezione Giorgio Armani donna autunno inverno 2025-2026 sarà invece inserita, come di consueto, nel calendario della Milano Fashion Week del prossimo febbraio.



Dopo la One Night Only nella Grande Mela nel 2013, "sono felice di tornare a New York per celebrare un progetto molto importante - ha spiegato Giorgio Armani -. La mia presenza in questa città è sempre stata significativa e ha segnato momenti fondamentali della mia carriera. L’apertura di Madison Avenue è un traguardo personale importante perché concretizza la mia visione dello stile nella città che forse per prima l’ha davvero accolta".



Nella foto: Giorgio Armani a New York con una modella (credit: SGP)