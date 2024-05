Made in Italy: le offerte online per moda, gioielli e beauty

Protagoniste indiscusse, le eccellenze del made in Italy che sono ospitate all’interno della vetrina dedicata su Amazon.it, nata nel 2015 con l’obiettivo di valorizzare l’attività delle piccole e medie imprese italiane sia in Italia, sia all’estero. Oggi la vetrina Made in Italy è disponibile nei negozi online di Amazon in undici Paesi del mondo - oltre all’Italia: Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi – per un totale di oltre due milioni di prodotti. Dal 2019, inoltre, la stessa Amazon collabora con Agenzia ICE in otto Paesi (sono Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Paesi Bassi) per la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo di queste aziende. "La valorizzazione delle eccellenze locali è per Amazon un elemento fondamentale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’imprenditoria italiana - ha spiegato Ilaria Zanelotti, Direttore dei Servizi per i partner di vendita per Amazon.it -, e questa vetrina può rappresentare un utile strumento a disposizione delle piccole e medie imprese italiane che scelgono di vendere i loro prodotti su Amazon.it".