Moda: i look casual "sporty chic" ideali per Pasqua e Pasquetta

Falconeri: per la nuova collezione primavera estate 2024 continua il racconto di una storia vissuta in compagnia

Cambio di stagione.

Tempo di look casual, perfetti per stare all'aria aperta, dalle consistenze più leggere, comodi e versatili. I trend di primavera vedono in grande spolvero lo stile "sporty chic". Via libera, quindi, a capi pratici e facili da abbinare, dal mood rilassato ma senza rinunciare a un'eleganza discreta. Ecco, allora, una collezione perfetta da iniziare ad indossare già dal weekend di Pasqua.