Lingerie, comfort e seduzione estrema: quello che le donne cercano

UN ANNO ‘POP’ - Il 2019, visto dalla Ville Lumière, vedrà la tendenza generale orientarsi verso un vero e proprio mix di stili, improntato a riscoprire una femminilità tesa al benessere e alla leggerezza. A giudicare delle anticipazioni, riconciliarsi con il proprio corpo, amarlo e stare bene innanzitutto con se stesse, sembrano essere i concetti chiave. Spazio, quindi, a pezzi eleganti e seducenti ma che siano anche comodi, fluidi e non vincolanti. La femminilità si afferma in accordo con chi li indossa, non secondo il parere degli altri.



STRATI SU STRATI – Altro trend in forte ascesa, la ‘stratificazione’ che, come per il prêt-à-porter e la cosmetica, consiste nel moltiplicare gli strati, per creare giochi di volumi, di materiali e contrasti di colori. Sul fronte tessuti, spazio alla seta e al pizzo, naturalmente. In grande rilevanza anche il cotone.



SEDUZIONE ESTREMA – Preso in prestito dal mondo del bondage, anche per il prossimo inverno molte collezioni di lingerie punteranno sullo ‘strapping’, una forma di seduzione estrema. Dal modello sportivo a strisce a quello sexy, i brand propongono look impegnati e disinibiti.