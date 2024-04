Lenny Kravitz icona di stile: quasi 60 anni portati da rockstar

Uno stile inconfondibile

Lenny Kravitz è considerato uno dei più grandi musicisti rock del nostro tempo. Ha saputo superare generi, stili, etnie nel corso di una carriera musicale lunga più di tre decenni. Ispirandosi alle influenze soul, rock e funk degli anni Sessanta e Settanta, autore, produttore e polistrumentista, ha vinto quattro Grammy Awards. In occasione del suo 12esimo album in studio, "Blue Electric Light", in uscita il 24 maggio, l'artista nel video del suo ultimo singolo, "Human", indossa un modello di occhiali da sole di una capsule speciale, frutto della collaborazione con un noto brand di cui è fan "da sempre" e con cui si sente "in sintonia per lo stile senza tempo".





Una capsule rivoluzionaria

Si tratta di Ray-Ban, che collabora con Lenny Kravitz per l'ultima collezione Ray-Ban Reverse. Lanciata nel 2023, si contraddistingue per le lenti montate praticamente al contrario, che passano quindi dalla tradizionale forma convessa a quella concava. Questo design all'avanguardia si arricchisce ora di nuove varianti di colore e si declina in due modelli speciali, più uno in edizione limitata: un Aviator Reverse in versione total black, un Aviator Reverse in versione cromata e un Aviator placcato oro.





Innovazione e sostenibilità

Una collezione che è un inno all'innovazione. Portando avanti valori condivisi sia dal brand che dall'artista, è stata realizzata nel rispetto del Pianeta utilizzando una serie di materiali alternativi come lenti in bio-nylon con un contenuto di carbonio bio-based del 41%, montature in bio-acetato con un contenuto di carbonio bio-based del 67% e panno per la pulizia e imballaggi in poliestere riciclato al 100%. Rifinite con un trattamento antiriflesso ad alte prestazioni, le lenti sono in grado di ridurre fino al 70% i riflessi alle diverse lunghezze d'onda a cui l'occhio è più sensibile.





Un incontro perfetto

"I nostri valori chiave in Ray-Ban sono l'autenticità, l'iconicità, l'essere senza tempo e il coraggio - ha spiegato Dan Alder, Ray-Ban Global VP Marketing -. Scegliere un personaggio come Lenny Kravitz come primo global ambassador è sembrato destino, perché incarna davvero questi valori. Ha vinto molti premi, ha superato molti confini, si è affermato al di fuori della sua musica e ha un vero cuore creativo senza limiti. Insieme abbiamo capito che questa era la sinergia perfetta".