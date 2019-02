Karl Lagerfeld, l’innovatore: tutte le ragioni per cui ci mancherà

Nel 1933? Nel ’35? Nel ’38? Chissà quando era nato veramente, Karl Lagerfeld . “Larger than life” è l’espressione a cui ricorrono gli americani per descrivere una figura come la sua, quella di un uomo e di un genio che si può tranquillamente definire “rinascimentale”. Un talento spiccato, curioso, poliedrico, onnivoro, innovatore, di grande profondità di visione e cultura. Direttore creativo storico di Chanel e Fendi (e della linea che porta il suo nome), sapeva guardare avanti e poi andare oltre, spingersi al di là di ogni conformismo. In settant’anni di attività ha saputo inventare tutti i capisaldi che regolano e fanno parte del sistema moda ancora oggi. Chi raccoglierà la sua eredità?

COME LAGERFELD, SOLO LAGERFELD - Stilista, designer, illustratore, fotografo, regista, icona pop e tanto altro ancora. Le cose andavano fatte a modo suo, soltanto come diceva lui. Con Gianni Versace, ha inventato il fenomeno delle top model ma anche le sfilate itineranti e spettacolari (Karl era in grado di stupire e trasformare il Grand Palais di Parigi in una brasserie, in un supermarket, in una spiaggia, in una villa con il giardino all’italiana, come visto nell’ultima sfilata di gennaio, che è stata anche l’unica a cui non ha potuto presiedere), ha partecipato all’invenzione del prêt-à-porter. È stato il primo a inserire le sneakers nell’Haute Couture, il primo a firmare una collezione per H&M, nel 2004 (pare lamentandosi molto per le quantità prodotte, a suo dire troppo modiche per arrivare alla portata di tutti). Era infaticabile: disegnava almeno 16 collezioni l’anno e guidava tre Maison. Era direttore creativo di Fendi, Chanel e della sua label, Karl Lagerfeld, l’unico a riuscire a farlo in contemporanea.