Moda, jeans primavera 2024: i modelli uomo e donna del momento

I modelli proposti da Levi's® per la SS24 puntano su vestibilità "loose", con il "Baggy dad" per la donna e il 568™ Stay Loose per l’uomo

La nuova collezione Levi's® SS24 Denim Lifestyle comprende capi dall’attitude streetwear e "loose", con il "Baggy dad" per la donna e il 568™ Stay Loose per l’uomo

Se volessimo definire i jeans, si potrebbe senz'altro dire che sono tra i capi più amati e "democratici" della storia della moda.

Presenti in ogni guardaroba, sono un "must have" irrinunciabile, un vero e proprio passepartout per tutte le stagioni. Versatili e abbinabili con tutto, in vista della primavera si vestono anche loro di nuovo. Ecco quali sono i modelli di punta per uomo e donna.