Intimo e lingerie, a San Valentino si accende la seduzione

SCEGLIERE LA LINGERIE PIÙ ADATTA – Compito dell’underwear perfetto è valorizzare le forme e far sentire più femminile la donna che lo indossa. Non ci sono regole predefinite: l’importante è sentirsi comunque a proprio agio e sicure del proprio fascino. Attenzione alla giusta taglia: su un fisico abbondante, ad esempio, capi troppo stretti o di dimensioni troppo ridotte rischiano di mettere in evidenza i punti di debolezza (o che si preferisce nascondere). Per un seno appena accennato, balconcini e push-up sono l’ideale per regalare una taglia in più, ma senza esagerare (altrimenti si rischia di illudere). Al contrario, un décolleté generoso può essere sostenuto e armonizzato meglio dai modelli con il ferretto.



ATTENZIONE ANCHE AL ‘LATO B’ – Per quanto riguarda gli slip: perizoma, tanga e brasiliane sono indicate per fisici sodi e non troppo esuberanti. Altrimenti, meglio indossare un paio di culotte, che sostengono e alzano le forme. Balze, pizzi, lavorazioni importanti sono invece alleati dei fisici più esili, perché sanno giocare con l’effetto volume.