Sfilate MFW, la grande lezione di Gucci: un invito a fermarsi

I pantaloni tagliati sulle sneakers fondono il guardaroba femminile a quello maschile. La palette cromatica include il grigio, il Gucci Rosso Ancora, il bianco, le sfumature di verde e un tocco di arancione. Le silhouette sono un omaggio agli anni Sessanta, con giacche strutturate, pantaloncini corti e gonne ad A. I grandi cappotti dall’attitudine couture, finemente costruiti, portano nuova linfa al GG Monogram, e sono pensati per la vita reale, indossati con disinvoltura insieme al denim e a una piccola canottiera. La pelle in finitura glossy è ormai parte integrante del Dna della maison. La lingerie si rivela sotto gli abiti in pizzo e attraverso i cappotti appena aperti. Perché quella “casual grandeur” di cui parla Sabato De Sarno è parte di Gucci fin dalle sue origini. Il mondo bambù è protagonista, con la celebre borsa mantenuta nella sua struttura originale e i dettagli rinnovati e resi contemporanei grazie a lavorazioni di grande maestria con pelli, smalti, e plexiglas. Il bambù ispira anche i gioielli, che ne imitano la forma e si sviluppano in torsioni che seguono il corpo. Il morsetto resta un elemento centrale nelle calzature. Infine, il foulard Gucci Flora, annodato sul capo, appare nella sua versione originale, così come disegnato dall’illustratore Vittorio Accornero de Testa: nove bouquet su fondo bianco con bordo a contrasto. Ma anche trasformato in una tela da reinventare, grazie a giochi cromatici tono su tono che seguono la palette di collezione.