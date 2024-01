Sfilate Fashion Week, Gucci: un'eleganza fatta di gioia e di vita

Game, set, match.

Gucci ha dato il via alle sfilate della Fashion week maschile di Milano con una collezione che vola alto, suggellando il nuovo corso della maison all’insegna di un’eleganza semplice, garbata, pulita, calata all’interno della realtà e in grado di sublimarla. Del tutto in linea e al livello di una moda meno urlata, dove “less is more” e lo stile è definito da un modo di intendere la vita.