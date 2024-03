Gucci, dietro le quinte dell'era De Sarno: il documentario "cult"

Un documentario destinato a diventare un "cult"

È un viaggio nel mondo di Gucci, questo cortometraggio presentato in anteprima sulla piattaforma Mubi e in programmazione a partire da aprile. Diretto da Ariel Schulman e Henry Joost, dura venti minuti e ha come voce narrante quella dell'attore e brand ambassador della maison Paul Mescal.





Dall'arrivo di De Sarno alla sfilata più attesa

Tramite filmati inediti ed esplorando il territorio visionario della collezione d’esordio di De Sarno, “Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story” crea una narrazione intima che va ben oltre la sfilata. Esaltando il lavoro di squadra come valore fondamentale, il film evidenzia l'impegno congiunto del direttore creativo e del suo team di collaboratori, mettendo in risalto la passione e la dedizione che li accomuna e che sono alla base del processo creativo.





Tutta la magia del dietro le quinte

Il film coglie l'essenza del fascino che il mondo della moda esercita, invitando il pubblico ad esplorare la magia dietro le quinte e a fare conoscenza con lo stesso De Sarno, il quale condivide la sua esperienza personale, rivelando cosa lo appassiona e la sua visione per l'iconico brand.