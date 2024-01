Milano Fashion Week: da Gucci ad Armani, come seguire le sfilate

Milano riceve da Pitti il testimone della moda uomo, con una Fashion Week che apre i battenti a partire da questo venerdì, 12 gennaio, fino a martedì 16. In calendario 22 sfilate fisiche e cinque digitali, 32 presentazioni, sette presentazioni su appuntamento e otto eventi, per un totale di 74 appuntamenti .



Quella di Gucci è la prima sfilata in programma, questo venerdì 12 alle ore 15. Segna l'esordio nella moda maschile del suo direttore creativo Sabato De Sarno ed è, con Fendi (in passerella sabato 13 alle ore 14), tra quelle che tornano in calendario. La chiusura è, invece, affidata come da tradizione a Giorgio Armani (lunedì 15 gennaio, sfilata alle ore 11 e alle 12) e al fashion show di Zegna (in programma alle 15). Sempre in questa Fashion Week dedicata alle collezioni uomo autunno inverno 2024-2025, conferma la sua presenza JW Anderson, mentre sono presenti - per la prima volta - i brand Pronounce e Stone Island. Tra le presentazioni tornano C.P. Company e Church's, debutta nel calendario, invece, quella di Woolrich Black Label By Todd Snyder.



Guardando agli eventi, viene inaugurata da Kiton e Triennale Milano, in questa prima giornata della rassegna, la mostra "Tailoring school. A journey into education", curata da Luca Stoppini. Etro inaugura, invece, domenica 14 gennaio la sua prima boutique esclusivamente dedicata alla sartoria uomo e al servizio "Made To Order". A chiudere la Milano Fashion Week dedicata all'uomo, lunedì 15 gennaio, è la seconda edizione del party "Let’s Dance at Plastic", organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana negli spazi dello storico locale notturno milanese.



Anche per questa edizione, le sfilate possono essere seguite in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospita anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multi-brand che monomarca, e tramite maxi-led posizionati in vari punti strategici della città. La Milano Fashion Week è stata realizzata grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano.



Foto dalla nuova campagna di comunicazione realizzata da CNMI, Comune di Milano e Yes Milano per promuovere la Milano Fashion Week Men’s Collection Fall/Winter 2024/2025. È incentrata, anche per questa edizione, sulla narrazione dei luoghi iconici della città