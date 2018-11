Grandi e importanti. Sarebbe, in fondo, un vero peccato tenerli nascosti sotto i maglioni o dalle maniche di giacche e cappotti. Perché non solo completano e rifiniscono il look, si prendono praticamente tutta la scena. Spazio ai bracciali , che la moda ha riscoperto maxi e sofisticati , da portare con qualunque tipo di outfit, dal più elegante e formale, al casual e disimpegnato.

Grandi e importanti, un’arma di seduzione: i bracciali da indossare Andrew Gn Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 9 Balmain Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 9 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 9 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 9 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 9 Loewe Clp Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 9 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 9 Elie Saab Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 9 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LE PROPOSTE DEGLI STILISTI – I brand del lusso propongono accessori glamour e preziosi, ma anche colorati, estrosi e meno impegnativi. Si sfoggiano bangles, i bracciali rigidi, a fascia alta o più sottile, polsiere in pelle, fasce riccamente decorate, multifilo di pietre scintillanti e colorate, catene e catenelle, anche con i charms, i ciondoli. I materiali sono i più vari, si va dalla resina al legno, alle piume. Trovano sempre spazio anche creazioni in oro giallo o rosa e argento. E decorazioni con perle, strass e cristalli swarovski.



UNA NOTA DECISA - Si portano anche più modelli insieme, come a voler costruire ‘un’armatura’ per impreziosire il polso, per esaltarne il potere seduttivo e – ça va sans dire – perfezionare gli abbinamenti. Di certo, viste le dimensioni di questo tipo di bracciali, non si passa inosservate: denotano una femminilità di grande fascino e sottolineano uno spiccato carattere.