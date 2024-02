Grammy, Taylor Swift strega il red carpet: look, capelli, make up

Momento d’oro e record di Oscar della musica per l’artista, bellissima in uno sfolgorante abito bianco che ha mandato in visibilio i fotografi

Ai Grammy Taylor Swift ha vinto la sua tredicesima statuetta, questa volta per il miglior album pop vocale. Ed è la prima artista nella storia a trionfare per la quarta volta. Ma non solo. La star più amata, seguita, apprezzata del momento, sul palco della 66esima edizione degli Oscar della musica, ha annunciato anche l’uscita del suo nuovo album e mandato in visibilio i flash dei fotografi.



Sul red carpet dei Grammy, la cantante e attrice statunitense è letteralmente apparsa con uno sfolgorante abito bianco lungo, con scollo dritto e allacciatura da corsetto, drappeggiato e con un profondo, sensualissimo, spacco laterale morbido. A rendere il tutto ancora più intrigante, guanti lunghi e sandali neri. Da capogiro i gioielli: coppia di orecchini a lobo, di cui una a goccia taglio brillante, richiamati da una collana doppio giro e da un girocollo con pendente coordinati. A dare un tocco speciale, la scelta di indossare anche un doppio choker, modello di girocollo avvolgente e sexy, a esaltare il contrasto con la pelle candida.



Last but not least, una considerazione sull’hair look e sul make up. I capelli, semplicemente raccolti da un lato e impreziositi da una piccola treccia scomposta. Menzione speciale per il trucco, tutto improntato su un rossetto rosso ultra brillante e sullo sguardo, sottolineato dall’eyeliner bold reso più profondo dal cat-eye.