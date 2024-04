Giornata della Terra: i capi “evergreen” che resistono alle mode

Dalla consapevolezza e cultura aziendale di due realtà made in Italy, Herno Spa e Ratti Spa Società Benefit, leader mondiale nella creazione e produzione di tessuti, è nato il progetto Herno Relife (qui il VIDEO) , che ha visto trasformare e nobilitare - senza stravolgerne lo stile e la funzione - capi iconici del brand di moda di Lesa (Novara), che da sempre fa della sostenibilità uno dei suoi capisaldi fondamentali . Il trench, il blazer, l’impermeabile, la field jacket: sono 18 i modelli presi dalle collezioni passate, pezzi che rappresentano i “cult” e i passe-partout delle stagioni primaverili, realizzati in cotone o neoprene stretch.

Il valore impareggiabile del “fatto a mano”

Per dare nuova vita a questi capispalla Herno è stata utilizzata un’antica tecnica di stampa tessile tradizionale con planches, che in Ratti viene tuttora eseguita. Un procedimento di maestria completamente artigianale ed unico nel suo genere. Le planches, nello specifico, sono tamponi in legno lavorati a mano da abili artigiani, con profili metallici, lamelle sagomate o chiodini, grandi pochi decimetri quadrati per essere facilmente maneggiabili. Tra le oltre 5mila disponibili presso l’archivio dell’azienda di Guanzate (Como), Herno ha selezionato dieci disegni tra i più rappresentativi e vicini allo stile della maison.