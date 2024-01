Fashion Week, Giorgio Armani: l'uomo elegante senza forzature

Il segreto è riuscire a “fare il consueto in maniera inconsueta”, ha svelato in occasione della sfilata di presentazione della sua collezione maschile per il prossimo autunno inverno. Uno degli eventi più attesi di questa Fashion Week milanese , che passa ora il testimone a Parigi.

Per Giorgio Armani la moda uomo non deve essere stravolta ogni stagione.



È dello stesso Giorgio Armani il grande occhio azzurro ritratto sul fondo della passerella, a osservare e scrutare il fluire di queste creazioni espressioni di un’eleganza pacata, che riconcilia con il mondo, all’insegna della forza della continuità e con piccoli colpi di scena. Sfilano il nero, il blu, i grigi. Trovano spazio anche l’azzurro e il rosa. Appare, come d’improvviso, addirittura il maculato.



Un modo di vestire misurato, che non ha bisogno di forzature né di provocare contrasti. Le proporzioni sono ampie, i volumi morbidi, tutto asseconda l’andatura naturale del corpo. Ci sono il velluto, gli spigati, le texture mosse. Si mescola anche, ma senza strafare, come sottolinea lo stesso stilista, che ha voluto immettere anche qualche look all’insegna dello sport-chic.