Giorgio Armani, lo stile completo: "Avrei voluto fare il regista"

Si intitola "Echi dal mondo", la collezione Armani Casa 2024. "Il mio modo di vedere lo stile è completo, va dagli ambienti alle persone che lo abitano - aggiunge il designer -. Per questa edizione del Salone del Mobile ho immaginato un viaggio 'cinematografico' nei paesi che da sempre mi ispirano: luoghi e culture dai quali colgo spunti che innescano personalissime rielaborazioni. Per questo ho voluto che l’arredo dialogasse con la moda, e per questo ho voluto presentare tutto nella sede di via Borgonuovo. Mi piace mostrarmi al pubblico nel modo più autentico e diretto".

L’allestimento è pensato come un dialogo fluido tra moda e design. Si sviluppa attraverso alcune delle sale al primo piano di Palazzo Orsini, corrispondente ciascuna a una delle aree geografiche cui Giorgio Armani fa più spesso riferimento: Europa, Giappone, Cina , Arabia, Marocco. Seguendo sul pavimento la traccia di un nastro oro che conduce allo scalone d’onore e quindi al primo piano, lo spettatore si immerge negli ambienti del piano nobile dove i finissimi decori e gli affreschi settecenteschi creano lo scrigno perfetto per la collezione.



Esotismi sempre nuovi

Scandite dal disegno a pavimento di una mappa astratta, le terre d’ispirazione dello stilista si materializzano nei suoi oggetti del cuore e in creazioni uniche. I cardini di questa mappa ideale si cristallizzano in alcuni degli abiti più iconici della collezione Giorgio Armani Privé, rappresentativi di un’estetica che punta a orizzonti lontani. In questo viaggio, di stanza in stanza, il mobile si fonde con l’abito e con i ricordi dei viaggi di Giorgio Armani in un unico flusso narrativo.